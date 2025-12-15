В Госдуме предупредили бизнес о последствиях уклонения от уплаты НДС

Снижение порога доходов по упрощенному налогообложению с 2026 года может спровоцировать предпринимателей раздробить единый бизнес на несколько юрлиц, однако это может привести к серьезным штрафам. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он предостерег бизнесменов от использования серых схем.

«Когда в три раза снижается оборот, при котором необходимо платить НДС, а НДС — налог очень сложный, естественно, возникает мысль: «Давайте я свое предприятие разделю на три. Они будут делать то же, что и раньше, и, соответственно, я буду платить по‑старому». Это не работает, потому что налоговая служба умеет очень тщательно и точно выявлять схемы дробления бизнеса. При этом критерий отделения законной оптимизации налогообложения от уклонения от него прост: ведущее к снижению налогов действие должно иметь содержательное, связанное не с этим, а с хозяйственной деятельностью обоснование», — заявил парламентарий.

По мнению Делягина, налоговая служба может и не сразу выявить нелегальную схему, но если это произойдет «на пятый год» — последствия будут гораздо серьезнее. Депутат объяснил, что государство может изъять и личное имущество в случае выявления дробления бизнеса.

«Если вы осуществили дробление бизнеса и вас выявили по итогам первого квартала, вы получите штраф и столкнетесь с неприятностями, но штраф будет небольшим, поскольку недоплата налогов окажется незначительной. Однако если до вас доберутся не в первую очередь, а позже — по итогам третьего или пятого года, когда нарушение будет обнаружено, штраф может оказаться настолько крупным, что приведет к уничтожению вашего бизнеса. В отличие от ООО, индивидуальный предприниматель или самозанятый, хотя и является физическим лицом, отвечает за свою деятельность и обязательства всем принадлежащим ему имуществом. То есть, если налоговая предъявит вам претензии и вы не сможете доказать свою невиновность, вы будете отвечать не только бизнесом, но и, например, своей квартирой, машиной и всем официально зарегистрированным имуществом», — сказал он.

В случае ошибки в документации или уклонения от уплаты налогов именно налогоплательщик обязан доказывать свою невиновность, подчеркнул депутат.

«Если я изменил родине, ФСБ должно доказать это. Я могу сохранять спокойствие и заявлять: «Ваше доказательство кажется мне неубедительным». И суду оно тоже может показаться неубедительным. Но в налоговых вопросах доказывать свою правоту должны только вы сами», — заключил Делягин.

Ранее сообщалось, что долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного размера.