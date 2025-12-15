На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Севшего на иглу годовалого ребенка спасли врачи в Подмосковье

В Подмосковье спасли годовалого ребенка, который сел на иголку
true
true
true
close
Telegram-канал Разборчивым почерком

В Подмосковье врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля провели успешную операцию годовалыму мальчику, в промежность которого воткнулась швейная игла. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с сильной болью, не позволявшей ему встать. В ходе обследования медики обнаружили в мягких тканях между мошонкой и прямой кишкой швейную иглу, прошедшую в непосредственной близости от уретры.

Врачи немедленно провели операцию, в ходе которой инородный предмет был аккуратно извлечен. После вмешательства боль у ребенка полностью прошла, осложнений удалось избежать.

Игла не повредила жизненно важные органы, мальчик был выписан в удовлетворительном состоянии.

До этого в Подмосковье спасли ребенка, врезавшегося в стеклянную дверь. 11-летняя девочка была доставлена в больницу с глубокой раной ягодицы, нанесенной осколками стеклянной двери. Медики провели экстренную операцию и извлекли все осколки.

Ранее в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов.

