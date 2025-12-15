Директора фонда ОМС Самарской области объявили в розыск

Директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области Владислава Романова объявили в розыск. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Он не уточнил, по какой именно статье УК РФ мужчина был объявлен в розыск.

Как заявили агентству в фонде, Романов находится в отпуске. Там отказались назвать его даты и комментировать информацию о розыске.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на одном из оперативных совещаний в региональном правительстве дал поручение проверить территориальный фонд ОМС. В ноябре были представлены результаты проверки, при которой выявили системные нарушения в использовании средств. Среди них — 134 случая оплаты медпомощи, 148 фактов финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу и временно выбывших из системы ОМС. Глава региона поручил завершить комплексную проверку, а затем направить ее результаты в федеральный фонд и правоохранительные органы.

