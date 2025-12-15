На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директора фонда ОМС Самарской области объявили в розыск

ТАСС: директора фонда ОМС Самарской области Романова объявили в розыск
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области Владислава Романова объявили в розыск. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Он не уточнил, по какой именно статье УК РФ мужчина был объявлен в розыск.

Как заявили агентству в фонде, Романов находится в отпуске. Там отказались назвать его даты и комментировать информацию о розыске.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на одном из оперативных совещаний в региональном правительстве дал поручение проверить территориальный фонд ОМС. В ноябре были представлены результаты проверки, при которой выявили системные нарушения в использовании средств. Среди них — 134 случая оплаты медпомощи, 148 фактов финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу и временно выбывших из системы ОМС. Глава региона поручил завершить комплексную проверку, а затем направить ее результаты в федеральный фонд и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что бывшую российскую чиновницу, обвиняемую в аферах, не могут найти более восьми лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами