В Сбере назвали генеративный ИИ вопросом национального суверенитета

Генеративный искусственный интеллект — это вопрос национального суверенитета, и не в какой-то отдельно взятой отрасли или направлении, а в совокупности. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Часа эксперта» на пленарном заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Топ-менеджер Сбера рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сферу госуправления и роли России в развитии ИИ в ближайшей перспективе. Участие в заседании приняли более 170 молодых законодателей из всех регионов страны.

«Государственный сектор является одной из наиболее важных и приоритетных отраслей для внедрения технологий ИИ. В этом году президент России поставил задачу по формированию национального плана внедрения генеративного искусственного интеллекта как на уровне всей страны, так и в разрезе отраслей. Второй фактор успеха — повсеместное применение национальных больших фундаментальных моделей в госуправлении», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что генеративный ИИ — вопрос национального суверенитета. В частности, суверенитет данных позволяет сохранять информацию о пользователях внутри России.

В целом, по словам Ведяхина, генеративный искусственный интеллект и собственные национальные большие языковые модели становятся ядром для взаимодействия пользователя со всем миром.

Важную роль, по его словам, играет международное сотрудничество в сфере ИИ. В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года в качестве ключевой задачи обозначено укрепление позиций России на международной арене и в международных органах и организациях.

Ведяхин также подчеркнул необходимость развития совместного контура в рамках интеграционных объединений ЕврАзЭС, БРИКС и ШОС. Этому способствует в том числе Международный альянс в сфере ИИ, где Россия играет одну из ведущих ролей.

Также Ведяхин коснулся вопроса законодательного регулирования сферы ИИ, подчеркнув, что оно должно содержать меры стимулирования. При этом нельзя игнорировать и систему этического регулирования, резюмировал он.