На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали генеративный ИИ вопросом национального суверенитета

Ведяхин: госсектор — одна из важнейших отраслей для внедрения технологий ИИ
true
true
true
close
Сбер

Генеративный искусственный интеллект — это вопрос национального суверенитета, и не в какой-то отдельно взятой отрасли или направлении, а в совокупности. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Часа эксперта» на пленарном заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Топ-менеджер Сбера рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сферу госуправления и роли России в развитии ИИ в ближайшей перспективе. Участие в заседании приняли более 170 молодых законодателей из всех регионов страны.

«Государственный сектор является одной из наиболее важных и приоритетных отраслей для внедрения технологий ИИ. В этом году президент России поставил задачу по формированию национального плана внедрения генеративного искусственного интеллекта как на уровне всей страны, так и в разрезе отраслей. Второй фактор успеха — повсеместное применение национальных больших фундаментальных моделей в госуправлении», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что генеративный ИИ — вопрос национального суверенитета. В частности, суверенитет данных позволяет сохранять информацию о пользователях внутри России.

В целом, по словам Ведяхина, генеративный искусственный интеллект и собственные национальные большие языковые модели становятся ядром для взаимодействия пользователя со всем миром.

Важную роль, по его словам, играет международное сотрудничество в сфере ИИ. В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года в качестве ключевой задачи обозначено укрепление позиций России на международной арене и в международных органах и организациях.

Ведяхин также подчеркнул необходимость развития совместного контура в рамках интеграционных объединений ЕврАзЭС, БРИКС и ШОС. Этому способствует в том числе Международный альянс в сфере ИИ, где Россия играет одну из ведущих ролей.

Также Ведяхин коснулся вопроса законодательного регулирования сферы ИИ, подчеркнув, что оно должно содержать меры стимулирования. При этом нельзя игнорировать и систему этического регулирования, резюмировал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами