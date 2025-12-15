На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкину предрекли победу на Олимпиаде-2026 в случае его участия

Министр спорта РФ: если бы не политики, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Министр спорта России Михаил Дегтярев заверил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл бы золото Олимпиады-2026 в Милане, если бы не политические вмешательства. Его слова приводит РИА Новости.

«Александру Овечкину не хватает одного титула. Вот что политики делают со спортсменами — взяли и перекрыли кислород в командных видах! Это безобразие! Сейчас в Милане Овечкин стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом», — заявил Дегтярев.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

Ранее Овечкин обошел Ягра и поднялся в топ-10 по очкам в НХЛ в большинстве.

