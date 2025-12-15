Генсек НАТО присоединится к переговорам по Украине в Берлине

Рютте присоединится к переговорам по Украине в Германии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединится к встрече по Украине, которая проходит в Германии. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«В понедельник, 15 декабря, Рютте отправится в Берлин для участия во встрече лидеров по Украине, организованной федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Берлин вечером 15 декабря на переговоры по мирному плану для Украины.

14 декабря в Берлине прошел первый раунд переговоров США и Украины по мирному плану американского президента Дональда Трампа. Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.