Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы

Гросси: Россия могла бы сыграть важную роль в урегулировании вокруг Ирана
Anna Voitenko/Reuters

Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, он обсуждал вопрос Ирана с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и с представителями министерства обороны.

Гросси добавил, что Россия является депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Москва более 50 лет вместе с Вашингтоном играет ключевую роль в этих вопросах.

Глава МАГАТЭ добавил, что российская сторона играла незаменимую роль во всем, что касалось исламской республики, например, в переговорах и заключении Совместного всеобъемлющего плана действий.

До этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что в Иране нет никаких незадекларированных ядерных объектов.

Ранее Трамп заявил о настрое Ирана на договоренности с США по атому.

