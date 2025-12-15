Украинский военный заявил, что ВСУ в Димитрове не доставляют провизию

Командование украинских войск не снабжает провизией солдат, находящихся в окруженном Вооруженными силами РФ городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Ионов, пишет ТАСС.

По данным агентства, мужчина попал в плен в ходе боев в Димитрове. Видео с его допросом журналистам предоставило российское министерство обороны.

«Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они (офицеры — «Газета.Ru») могут сказать? Если они сидят, кто знает где, и командуют», — отметил Ионов.

Военный ВСУ вспомнил, что они с товарищами четыре дня провели в укрытии. На пятый день их нашли бойцы ВС РФ, и тогда украинские солдаты решили сдаться в плен.

«[Российские военнослужащие] дали поесть, дали попить, покурить дали. Я выбрал жизнь, хотел сдаться, хотел жить», — сказал мужчина.

Пленный добавил, что изначально пытался отказаться от службы в армии, ссылаясь на больную спину. Он говорил командирам, что ему делают капельницы в больнице, и он не может носить бронежилет.

«Мне сказали, что у них свои врачи — давление измерят и все нормально», — подчеркнул Ионов.

Офицеры обещали солдату, что он будет заниматься доставкой провизии. Но в один из дней его вместе с другими бойцами ВСУ «погнали вперед».

Ранее аналитик допустил, что ВС РФ в Димитрове могут повторить сценарий штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе.