На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский военный заявил, что ВСУ в Димитрове не доставляют провизию

Пленный боец ВСУ Ионов: командование не снабжает провизией солдат в Димитрове
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Командование украинских войск не снабжает провизией солдат, находящихся в окруженном Вооруженными силами РФ городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Ионов, пишет ТАСС.

По данным агентства, мужчина попал в плен в ходе боев в Димитрове. Видео с его допросом журналистам предоставило российское министерство обороны.

«Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они (офицеры — «Газета.Ru») могут сказать? Если они сидят, кто знает где, и командуют», — отметил Ионов.

Военный ВСУ вспомнил, что они с товарищами четыре дня провели в укрытии. На пятый день их нашли бойцы ВС РФ, и тогда украинские солдаты решили сдаться в плен.

«[Российские военнослужащие] дали поесть, дали попить, покурить дали. Я выбрал жизнь, хотел сдаться, хотел жить», — сказал мужчина.

Пленный добавил, что изначально пытался отказаться от службы в армии, ссылаясь на больную спину. Он говорил командирам, что ему делают капельницы в больнице, и он не может носить бронежилет.

«Мне сказали, что у них свои врачи — давление измерят и все нормально», — подчеркнул Ионов.

Офицеры обещали солдату, что он будет заниматься доставкой провизии. Но в один из дней его вместе с другими бойцами ВСУ «погнали вперед».

Ранее аналитик допустил, что ВС РФ в Димитрове могут повторить сценарий штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами