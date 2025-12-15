На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор ищет причину туберкулеза в школе в Новосибирске

В Новосибирске выясняют причины заболевания туберкулезом учащихся школы
Виталий Тимкив/РИА Новости

Сотрудники Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания туберкулезом учеников одной из школ Новосибирска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мэрию.

«В соответствии с распоряжением управления Роспотребнадзора по Новосибирской области… в МБОУ СОШ №112 специалистами управления проводятся мероприятия по выявлению источника и причин возникновения заболевания туберкулезом у обучающихся образовательной организации», — сказали там.

Количество зараженных там не назвали в связи с врачебной тайной.

4 декабря Telegram-канал Mash писал, что на Черкизовском мясокомбинате в Москве начали проверку после того, как у одного из рабочих выявили открытую форму туберкулеза. Сотрудники мясокомбината рассказали журналистам, что весь персонал заставили сдавать анализы. На предприятие прибыли медики и сделали пробу Манту всем подряд, у многих, как утверждается, оказались положительные тесты на туберкулез. Среди сотрудников мясокомбината распространилась версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты.

Ранее ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире.

