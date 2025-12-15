На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, зачем Урсула фон дер Ляйен летит в Берлин

Депутат Журова: фон дер Ляйен пока поддерживает Зеленского, но может отдалиться
Florence Lo/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в будущем может прекратить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, однако сейчас она поедет в Берлин, чтобы присоединиться к переговорам по Украине и поддержать Киев в рамках мирного процесса. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, Зеленский на переговорах с США по Украине не получает достаточной поддержки от Европы на фоне того, как ряд политиков в ЕС «начали отдаляться» от Киева. В этом контексте цель фон дер Ляйен – поддержать Зеленского, указала депутат.

«Гипотетически, наверное, возможно, но вы понимаете, что людям очень легко наговорить что-то, но бывает очень сложно потом отказаться от своих слов, только если не сделать вид, что это была амнезия», — сказала Журова, отвечая на вопрос о том, может ли фон дер Ляйен прекратить поддержку Зеленского.

Пока, отметила депутат, глава Еврокомиссии «словно шпарит по написанному», поддерживая украинского лидера на переговорах по Украине в Берлине.

15 декабря сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен вечером прибудет в Берлин на переговоры по мирному плану для Украины.

Зеленский в настоящее время находится в Берлине, где ведет переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По данным агентства Reuters, фон дер Ляйен, а также лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции входят в число тех, кто, как ожидается, присоединится к переговорам вечером этого дня.

14 декабря в Берлине прошел первый раунд переговоров США и Украины по мирному плану Трампа. Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.

Переговоры о мире на Украине
