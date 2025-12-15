Режим ЧС введен в поселке Краснодарского края после атаки беспилотников

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Локальный режим ЧС введен в Афипском поселке Кубани после атаки БПЛА
Shutterstock

Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Афипском Краснодарского края после атаки украинских беспилотников 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Отмечается, что режим ЧС необходим для предоставления выплат из бюджета.

По данным оперштаба, всего в Афипском пострадали 17 домовладений. В зданиях выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери. Сумма выплат составит по 15 тыс. рублей на одного человека.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 130 украинских беспилотников.

В период с 7:00 до 8:00 мск, 15 декабря, военные уничтожили над Россией 16 беспилотников ВСУ.

С 8:00 до 12:00 часов над российскими регионами было уничтожено 16 беспилотников.

Ранее мэр Москвы сообщил, что 15 декабря на подлете к городу сбили 21 украинский дрон.

