Москвичи заметили редкое явление из-за холодов

В небе над Москвой в течение понедельника, 15 декабря, наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Об этом пишет издание Life.ru.

Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно одно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности. По данным Life, 15 декабря стал одним из таких редких дней.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы. В частности, в Тушино похолодало до -9,3°C, в Бутово — до -9,4°C.

Тем временем синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что к концу недели температура в Москве поднимется выше климатической нормы, начнется оттепель. По ее словам, во вторник ожидаются начнутся осадки, возможен гололед, а максимальные значения температуры достигнут 0°C...+2°C.

