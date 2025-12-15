На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ появится книга про погибших российских военных корреспондентов

Глава СЖР Соловьев сообщил о создании книги про погибших российских военкоров
Shutterstock

Союз журналистов России ведет работу над созданием книги про российских военных корреспондентов, которые погибли с 2014 года. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев на мероприятии в Центральном доме журналиста в Москве, сообщает РИА Новости.

«Я вам открою секрет: мы сейчас готовим книгу, где будут все наши погибшие коллеги. В прошлом году вышла книга «Военкоры Победы» про тех, кто в Великой Отечественной войне себя проявил, самые известные наши журналисты и писатели. А сейчас готовим про погибших наших в уже современное время», — сказал Соловьев во время мероприятия, посвященного Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Ему было 39 лет. По данным агентства, журналист находился в зоне боевых действий, когда по группе был нанесен удар украинского беспилотника. В результате атаки Зуев погиб, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.

Ранее военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области.

