Ученых удивило влияние человека на эволюцию медведей

MBE: итальянские медведи стали меньше и спокойнее из-за жизни рядом с людьми
Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

Итальянские бурые медведи, обитающие в густонаселенных районах Апеннин, за последние тысячелетия эволюционировали: они стали меньше по размеру и заметно менее агрессивными. К такому выводу пришла международная команда ученых, проанализировав геномы редкой популяции апеннинского бурого медведя. Работа опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution (MBE).

Речь идет о подвиде Ursus arctos marsicanus, который обитает исключительно в Центральной Италии и насчитывает всего несколько десятков особей. Эта популяция изолирована от других европейских бурых медведей уже 2000–3000 лет — примерно со времен Древнего Рима. По словам ведущего автора исследования Андреа Бенаццо, одной из ключевых причин изоляции стало активное освоение территории человеком: вырубка лесов, развитие сельского хозяйства и рост плотности населения.

Ученые создали высокоточное «эталонное» геномное описание апеннинского медведя и сравнили его с геномами бурых медведей из Словакии, а также с уже опубликованными данными по американским популяциям. Исследователи обнаружили признаки отбора в генах, связанных с поведением, в частности — с уровнем агрессии. По словам соавтора исследования Джулии Фаббри, именно эти генетические изменения могут объяснять, почему апеннинские медведи ведут себя значительно спокойнее своих сородичей в Европе, Азии и Северной Америке.

Авторы предположили, что на протяжении веков более агрессивные особи чаще погибали из-за конфликтов с человеком. В результате естественный отбор «работал» в пользу менее агрессивных медведей, которые лучше уживались рядом с человеческими поселениями. Параллельно с этим у животных сформировались и другие отличительные черты — меньшие размеры тела, а также особенности формы головы и морды.

При этом ученые отметили двойственную роль человека в судьбе вида. С одной стороны, человеческая деятельность привела к резкому сокращению численности и генетическому обеднению популяции, увеличив риск вымирания. С другой — именно под давлением человека у медведей возникли поведенческие адаптации, снижающие вероятность конфликтов.

Ранее у кошек обнаружили неожиданную «визитную карточку».

