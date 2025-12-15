Медведева рассказала, зачем сделала ринопластику

Фигуристка Евгения Медведева в интервью блогерше и телеведущей Алене Водонаевой поделилась своим опытом пластической операции.

Медведева рассказала, что сделала ринопластику. Спортсменка подчеркнула, что решилась на операцию не из-за проблем со здоровьем, а в эстетических целях.

«Я не устраивала этого: «Ой, у меня искривление было, мне нужно было…» Нет, я хотела эстетику. Искривление у меня было, но я делала нос не из-за искривления. Я делала ради красоты», — поделилась фигуристка.

Водонаева рассказала, что у нее есть приобретенная горбинка на носу. Телеведущая ударилась о качели в детстве.

«Многие мне говорили: «А ты чего не уберешь?» Но знаешь, мне так страшно. Я, может, и хотела бы ее убрать. <…> Но мне так страшно. Здесь же мозг! У меня и так его мало, а если что-то случится? Это же большой риск», — рассказала блогерша.

Медведева назвала ринопластику лучшим решением в жизни, которое придало ей уверенности в себе. По словам спортсменки, некоторые травили ее из-за носа.

