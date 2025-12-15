Лыжница Степанова назвала проблему спринтерских трасс в России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале рассказала о проблемах со спринтерскими трассами в России.

«Как можно научиться бегать принятые в мировых лыжах спринты, когда ничего даже близко похожего у нас нет? В Давосе быстрый снег и 1200 м с двумя поворотами, с которыми даже Клебо, самый координированный в мире лыжник, не справился в этот раз. У нас — от 1500 до 1900 м с поворотами, которые перворазрядница пройдет. Но для сборной просто необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем», — написала Степанова.

11 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов до всех международных соревнований, а не только до квалификационных стартов на Олимпиаду-2026.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее лыжник Легков назвал ожидаемым результат Коростелева и Непряевой на Кубке мира.