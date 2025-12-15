В новосибирской школе среди детей выявили случаи туберкулеза

В школе Новосибирска ввели ограничения после выявленных случаев заболеваемости туберкулезом среди детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

В администрации Новосибирска рассказали, что в соответствии с распоряжением управления Роспотребнадзора по региону в школе №112 специалистами ведомства проводят мероприятия по выявлению источника и причин возникновения туберкулеза у учеников.

В публикации отмечается, что школу дезинфицируют. Всем контактным детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза, а сотрудникам школы внеочередную флюорографию.

4 декабря Telegram-канал Mash писал, что на Черкизовском мясокомбинате в Москве начали проверку после того, как у одного из рабочих выявили открытую форму туберкулеза. Сотрудники мясокомбината рассказали журналистам, что весь персонал заставили сдавать анализы. На предприятие прибыли медики и сделали пробу Манту всем подряд, у многих, как утверждается, оказались положительные тесты на туберкулез. Среди сотрудников мясокомбината распространилась версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты.

Ранее ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире.