В состав ВМФ России были приняты три атомные подлодки

Три атомные подлодки четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» были приняты в состав ВМФ и выполняют боевые задачи, передает РИА «Новости».

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

«Мы поддерживаем две группировки в Северном и Тихоокеанском флотах, в состав этих группировок будут входить новейшие атомные подводные крейсера 4-го поколения типа «Борей». В настоящее время в состав уже приняты и выполняют боевые задачи крейсера «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», — сказал Королев.

Ранее летчики ВМФ впервые дозаправили истребитель Су-30СМ в воздухе.