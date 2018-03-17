Генштаб рассказал, что американские инструкторы готовят боевиков в Сирии

Начальник оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы подготовили в районе города Эт-Танф в Сирии несколько групп боевиков, задачей которых будут провокации с применением химоружия, передает РИА «Новости».

«Ими готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств, начиненных отравляющими веществами», — заявил Рудской.

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Ранее Рудской заявил, что провокации должны послужить поводом для нанесения США ударов по Сирии.

По его словам, эти провокации планируется широко освещать в западных СМИ, чтобы дать США и их союзникам повод для ударов по военным объектам в Сирии.