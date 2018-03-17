В МИД России заявили о присутствии войск США, Британии и Франции в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Сирии в данный момент находятся вооруженные силы США, Британии и Франции. Об этом он рассказал в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан, его расшифровка приводится на сайте МИДа.

«(В Сирии) «на земле» находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что, это уже не столько «прокси-война», сколько прямое вовлечение в войну», — сказал Лавров.

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Министр отметил, что Россия осуждает «нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории». Он подчеркнул, что американская коалиция не может находится в Сирии с точки зрения международного права и Устава ООН.

Ранее Лавров заявил, что Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия.