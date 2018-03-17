Генштаб Турции опроверг сообщения об авиаударе по больнице в Африне

Генштаб ВС Турции в своем твиттере опроверг сообщения о бомбардировке больницы в сирийском Африне.

«Новость о бомбардировке больниц в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности», — говорится в тексте сообщения.

В турецком генштабе также отметили, что операция «Оливковая ветвь» проводится в Сирии так, чтобы не причинить вреда мирным жителям.

Ранее в Сирии сообщили, что при авиаударе Турции по больнице погибли 16 мирных жителей.