Генштаб Турции опроверг сообщения об авиаударе по больнице в Африне
Генштаб ВС Турции в своем твиттере опроверг сообщения о бомбардировке больницы в сирийском Африне.
«Новость о бомбардировке больниц в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности», — говорится в тексте сообщения.
В турецком генштабе также отметили, что операция «Оливковая ветвь» проводится в Сирии так, чтобы не причинить вреда мирным жителям.
Ранее в Сирии сообщили, что при авиаударе Турции по больнице погибли 16 мирных жителей.