Порошенко назначил командующего объединенными силами в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего объединенными силами Сергея Наева. Об этом глава государства сообщил в фейсбуке.

По словам Порошенко, закон о реинтеграции Донбасса меняет формат операции украинских силовиков в регионе на «операцию объединенных сил».

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«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», — написал Порошенко.

Ранее Наев был назначен замначальника генштаба ВСУ.

«Газета.Ru» рассказывала, как изменится формат операции в Донбассе.