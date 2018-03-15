Главком силами НАТО в Европе обвинил Россию в «заморозке» минских соглашений

Начальник европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти обвинил российскую сторону в невыполнении минских соглашений, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что Россия хочет разрешить этот конфликт сейчас, они определенно могут сделать больше, чтобы продвинуть (выполнение) минских соглашений. Я думаю, они хотят «заморозить» события в свою пользу», — заявил Скапаротти во время слушаний в комитете по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса.

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Он также отметил, что считает происходящее на Украине на «замороженным конфликтом», а «фазой горячей войны».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, когда ждать продвижения в реализации минских соглашений.