Глава минобороны Британии рассказал об угрозе со стороны России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия действует более агрессивно и представляет все большую угрозу. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Мы видим агрессивный подход Москвы по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония»,— сказал Уильямсон.

Реклама

По его словам, Великобритании нужно изменить свою политику, иначе она может оказаться в «ситуации подчинения третьей стране» в данных регионах.

Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что может привести к «тысячам и тысячам» жертв.