В Совфеде обвинили США в саботаже антитеррористической операции в Сирии

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что победа над террористами в Сирии еще не одержана, так как американская сторона не выполняет астанинские соглашения, сообщает «Интерфакс».

«Астанинские соглашения зарекомендовали себя как эффективный инструмент мирного урегулирования в Сирии. Количество населенных пунктов Республики, присоединившихся к примирению, растет: на сегодняшний день их уже более 2300. Во многом это заслуга российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, ведущего активную работу», — сказал Бондарев.

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Чиновник отметил, что восстановление мира в регионе является вопросом времени «и если бы США не саботировали борьбу с терроризмом, полная и окончательная победа была бы уже достигнута».

Бондарев также заявил, что за боевые действия в Восточной Гуте ответственна американская сторона, а Россия проделала «колоссальную работу» по установлению мира.

Ранее сообщалось, что Путин поручил ввести гумпаузу в Восточной Гуте.