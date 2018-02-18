ВМС США объяснили, зачем бомбивший Сирию эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец Ross, нанесший удар по аэродрому Шайрат в Сирии в апреле прошлого года, вошел в Черное море 16 февраля. Информацию подтвердил Шестой флот ВМС США.

Эсминец, по данным ВМС, вошел в море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и «повышения стабильности» в регионе.

Реклама

«Мы привержены созданию прочных связей в черноморском регионе, что критически важно для мира и стабильности. Наше присутствие здесь поддержит уверенность и заверит союзников в нашей приверженности безопасности в регионе», — цитируются слова командира корабля Брайана Галло.

Ранее сайты, отслеживающие передвижения военных судов, сообщили, что Ross вошел в Черное море.

В апреле 2017 года эсминец Ross нанес удар «Томагавками» по аэродрому Шайрат. Этот шаг стал ответом на якобы химическую атаку правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.