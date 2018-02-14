В НАТО призвали Россию к большей прозрачности с размещением «Искандеров» под Калининградом

НАТО призывает Россию к прозрачности в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» под Калининградом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА «Новости».

«Мы видели, как они доставляли «Искандеры» в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом (о постоянном присутствии) и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас «Искандеры», это наши разведданные», — сказал генсек НАТО.

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Он призвал Россию быть прозрачнее, отметив, что это одна из причин важности Совета Россия — НАТО.

Ранее в Пентагоне пообещали следить за размещением российских вооружений.