В Эстонию прибыли 12 истребителей США

В Эстонию прибыли 12 американских истребителей F-16 для участия в международных учениях. Об этом сообщается на сайте Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Цель наших учений — отработать действия в широкомасштабных воздушных операциях. В этом нам также помогут опытные авианаводчики из Бельгии», — говорится в заявлении и.о. командующего ВВС Эстонии Рийво Валге.

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Отмечается, что учения продлятся до марта.

Ранее в Совфеде заявили, что совместные учения Украины и США в Черном море являются провокацией по отношению к России.