CNN: ВМС Аргентины могли уловить шум от пропавшей подлодки

ВМС Аргентины зафиксировали шум от, предположительно, пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Гидролокаторы на двух кораблях зафиксировали шум, похожий на удары инструментами по корпусу судна. Вероятно, таким образом моряки пытаются привлечь внимание проходящий кораблей.

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Как отмечается, ВМС Аргентины сузили площадь поиска до 35 кв. морских миль.

Ранее сообщалось, что ВМС США направил на поиски аргентинской подлодки дроны-субмарины.

17 ноября стало известно, что подлодка с 44 членами экипажа перестала выходить на связь у берегов Аргентины.