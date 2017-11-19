Первый полет российского самолета-радара А-100 сняли на видео
Видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 опубликовали в сети. Ролик появился в инстаграме телеканала «Звезда».
Полет состоялся 18 ноября. Во время его выполнения были проверены аэродинамические характеристики самолета, а также была отслежена работоспособность авионики и части целевой аппаратуры радиотехнического комплекса.
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Новый самолет-радар способен обнаруживать и вести наблюдение за целями в воздухе, на земле и на море.
Также он может участвовать в командовании авиацией, осуществляя управление звеньями в ходе наведения на разные цели.