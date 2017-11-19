В Киеве предложили США обменять оружие на «опыт борьбы с россиянами»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами». Об этом Климкин сказал в ходе визита в Канаду, передает «Укринформ».

Он выразил уверенность в том, что в будущем Киев «точно получит больше оборонного вооружения и военного снаряжения». При этом Климкин не смог назвать точную дату поступления такой помощи, отметив, что в Киеве «работают над этим».

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Украинский министр заявил, что «речь идет не только о противотанковых орудиях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне».

«Нам нужно все это снаряжение, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, что это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами», — сказал он.

Ранее ABC News со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что совет нацбезопасности США посоветовал президенту страны Дональду Трампу выделить Украине $47 млн на летальное оружие.