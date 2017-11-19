СМИ: Трампу рекомендовали выделить Украине $47 млн на летальное оружие
Совет нацбезопасности посоветовал президенту Дональду Трампу выделить Украине $47 млн на летальное оружие, сообщает ABC News со ссылкой на представителя Госдепа.
По данным издания, сумма включает расходы на противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Ранее Белый дом опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация приняла принципиальное решение о начале поставок Украине летального оружия.