Пентагон назвал численность своих военных в Сирии

Число американских военных в Сирии превысило 500. Об этом заявил журналистам директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает РИА «Новости».

«В Афганистане у нас примерно 14 тыс., в Сирии ведут операции примерно 503 (военнослужащих), в Ираке — примерно 5262», — сказал Маккензи.

Реклама

Как отмечается, в Сирии находятся несколько сотен американских военных, которые занимаются тренировками местных сил, поддерживаемых США, но непосредственно в боевых действиях против террористов не участвуют.

Ранее Пентагон отверг обвинения со стороны Минобороны в поддержке запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».