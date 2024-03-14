ВСУ обстреливают Белгород, взрыв в центре города. Онлайн

При ударе по авто на въезде в Белгород погиб 48-летний сотрудник налоговой Валерий Б, сообщает Shot. В машине он ехал один на работу, а за ним — во втором авто — ехала его жена с сыном, они успели затормозить и не пострадали.
⚡️ ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе белгородского села Сподарюшино, сообщили в Минобороны РФ. Было уничтожено до 195 украинских военнослужащих, пять танков и четыре боевые бронированные машины.
Mash сообщает, что как минимум 40 диверсантов было ликвидировано при попытке прорваться на территорию Белгородской области. Также уничтожено несколько единиц техники.
ВСУ продолжают обстрел приграничного Грайворонского горокруга, ведутся бои.
Средства ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Гладков. Погибла одна женщина, три человека пострадали.
⚡️ Российские военные не допустили прорыва границы в районе белгородского села Сподарюшино, было уничтожено около 30 украинских диверсантов, сообщает Shot.
Baza сообщает о двух погибших во время обстрела Белгорода. Вторая погибшая — женщина. В момент обстрела она находилась в машине на улице Костюкова.
Последствия обстрела Белгорода, 14 марта 2024 годаЕлизавета Демидова/ТАСС
❗️ Baza со ссылкой на очевидцев сообщила о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, после взрыва машина улетела в овраг.
Власти Белгородской области назвали фейком сообщения о том, что в регионе якобы ищут машину с логотипом «Красного креста», на которой передвигаются украинские диверсанты.
Число пострадавших после украинского обстрела Белгорода возросло до шести, все раненые госпитализированы, сообщил губернатор.
В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждено два этажа здания бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает Shot. Предварительно, там никто не пострадал.
Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на жителя Глотова. По словам собеседника, ВС РФ бьют по диверсантам с вертолётов, противник пытается огрызаться.
Звуки боя слышны и со стороны сёл Поповка и Сподарюшино.
Под обстрел со стороны ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района, один из снарядов попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет, сообщил Гладков.
Украинская ДРГ пытается прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино, российские военные вступили в бой с диверсантами, сообщает Shot. Поднята авиация.
По данным Telegram-канала, в составе ДРГ 30 человек. 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожено.
Число пострадавших в результате обстрела Белгорода возросло до четырех — мэр города Валентин Демидов
ВСУ обстреляли город Грайворон, сообщил Гладков. По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина — у него легкое ранение руки. Медицинскую помощь ему на месте, от госпитализации он отказался.
Повреждения получили несколько квартир и частный дом, посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине.
Средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородской областью 8 реактивных снарядов, запущенных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным губернатора региона, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. В Белгороде получили повреждение в два частных дома и учреждение здравоохранения.