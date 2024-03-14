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Армия

ВСУ обстреливают Белгород, взрыв в центре города. Онлайн

В Белгороде объявили о сигнале ракетной опасности третий раз за день

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Автомобиль, уничтоженный в результате попадания беспилотного летательного обьекта со стороны ВСУ

Автомобиль, уничтоженный в результате попадания беспилотного летательного обьекта со стороны ВСУ

Елизавета Демидова/ТАСС
Ночью ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении дронов. С утра украинская армия непрерывно обстреливает регион. Очевидцы сообщили о взрыве в центре Белгорода. По данным Shot, в районе села Сподарюшино украинская ДРГ попыталась прорваться через границу, российские военные вступили в бой с диверсантами. «Газета.Ru» следит за событиями в онлайн-режиме.
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13:40

При ударе по авто на въезде в Белгород погиб 48-летний сотрудник налоговой Валерий Б, сообщает Shot. В машине он ехал один на работу, а за ним — во втором авто — ехала его жена с сыном, они успели затормозить и не пострадали.

13:29

Трое детей ранены при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ, сообщил губернатор.

13:26

⚡️ ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе белгородского села Сподарюшино, сообщили в Минобороны РФ. Было уничтожено до 195 украинских военнослужащих, пять танков и четыре боевые бронированные машины.

13:24

Mash сообщает, что как минимум 40 диверсантов было ликвидировано при попытке прорваться на территорию Белгородской области. Также уничтожено несколько единиц техники.

ВСУ продолжают обстрел приграничного Грайворонского горокруга, ведутся бои.

13:14

Средства ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Гладков. Погибла одна женщина, три человека пострадали.

13:10

⚡️ Российские военные не допустили прорыва границы в районе белгородского села Сподарюшино, было уничтожено около 30 украинских диверсантов, сообщает Shot.

12:48

Baza сообщает о двух погибших во время обстрела Белгорода. Вторая погибшая — женщина. В момент обстрела она находилась в машине на улице Костюкова.

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Последствия обстрела Белгорода, 14 марта 2024 года

Елизавета Демидова/ТАСС
12:39

ВСУ ведут обстрел Грайворонского района, сообщает мэрия Белгорода.

12:23

Бой в районе села Сподарюшино продолжается, сообщает Shot.

12:20

Ракетная опасность отменена в Белгороде — РИА Новости

12:04

❗️ Baza со ссылкой на очевидцев сообщила о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, после взрыва машина улетела в овраг.

11:43

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщила мэрия.

11:24

Власти Белгородской области назвали фейком сообщения о том, что в регионе якобы ищут машину с логотипом «Красного креста», на которой передвигаются украинские диверсанты.

11:18

Число пострадавших после украинского обстрела Белгорода возросло до шести, все раненые госпитализированы, сообщил губернатор.

10:51

В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждено два этажа здания бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает Shot. Предварительно, там никто не пострадал.

10:42

Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на жителя Глотова. По словам собеседника, ВС РФ бьют по диверсантам с вертолётов, противник пытается огрызаться.

Звуки боя слышны и со стороны сёл Поповка и Сподарюшино.

10:36

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью около 9:30, сообщает Минобороны РФ.

10:17

Под обстрел со стороны ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района, один из снарядов попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет, сообщил Гладков.

10:01

Украинская ДРГ пытается прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино, российские военные вступили в бой с диверсантами, сообщает Shot. Поднята авиация.

По данным Telegram-канала, в составе ДРГ 30 человек. 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожено.

9:50

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода возросло до четырех — мэр города Валентин Демидов

9:32

ВСУ обстреляли город Грайворон, сообщил Гладков. По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина — у него легкое ранение руки. Медицинскую помощь ему на месте, от госпитализации он отказался.

Повреждения получили несколько квартир и частный дом, посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине.

8:56

Средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородской областью 8 реактивных снарядов, запущенных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным губернатора региона, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. В Белгороде получили повреждение в два частных дома и учреждение здравоохранения.

8:50

Ночью ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в Минобороны отчитались об уничтожении дронов. С утра украинская армия непрерывно обстреливает территорию региона — под атакой оказался Белгород и приграничные села. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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