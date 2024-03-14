ВСУ обстреливают Белгород, взрыв в центре города. Онлайн

10:42

Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на жителя Глотова. По словам собеседника, ВС РФ бьют по диверсантам с вертолётов, противник пытается огрызаться.

Звуки боя слышны и со стороны сёл Поповка и Сподарюшино.