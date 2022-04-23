Военная операция на Украине. День 59-й

Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие уничтожили укрепленный район в одном из населенных пунктов в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада стали поставлять Киеву то оружие, которое ему было нужно. Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, среди них продукция Apple, Samsung и Tesla. «Газета.Ru» ведет хронику событий.