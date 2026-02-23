Российский лыжник пронес соотечественницу на плечах на церемонии закрытия Олимпиады

Савелий Коростелев поднял Дарью Непряеву на плечи на закрытии Олимпийских игр

Российский лыжник Савелий Коростелев во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр пронес на плечах свою соотечественницу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Во время заключительного парада спортсменов Коростелев поднял на плечи лыжницу Дарью Непряеву. В параде также приняли участие российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник и ски-альпинист Никита Филиппов.

23 февраля сообщалось, что в Вероне завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

