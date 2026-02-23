Размер шрифта
Фильм с Леонардо Ди Каприо стал триумфатором премии БАФТА

Боевик «Битва за битвой» с Ди Каприо получил шесть наград премии БАФТА
Warner Bros. Studios/Global Look Press

Боевик «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли завоевал шесть наград премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). Об этом было объявлено в ходе 79-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

Всего кинолента с элементами черной комедии претендовала на 14 наград. Так, она была удостоена «Бронзовых масок» в номинациях «Лучший фильм». «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль второго плана» (Шон Пенн), «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучший адаптированный сценарий».

Картина «Грешники» режиссера из США Райана Куглера, участвовавшая в 13 номинациях, была отмечена тремя наградами — за лучшую женскую роль второго плана (Вунми Мосаку), лучший оригинальный сценарий и музыку к фильму.

Кинолента «Франкенштейн» мексиканского постановщика Гильермо дель Торо также удостоилась трех премий: за «Лучшую работу художника-постановщика», «Лучший грим и прически» и «Лучший дизайн костюмов».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала драма «Сентиментальная ценность» датского режиссера Йоакима Триера.

Ранее стало известно, что на премии «Оскар» появится новая номинация.
 
