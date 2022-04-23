Минобороны раскрыло данные о потерях среди экипажа крейсера «Москва»

Минобороны России впервые сообщило о потерях из-за инцидента с крейсером «Москва», флагманом Черноморского флота. Он затонул 14 апреля, получив серьезные повреждения из-за пожара и взорвавшихся на борту боеприпасов. Корабль до последнего пытались спасти, но это не удалось из-за шторма. Украина утверждает, что это ВСУ подбили крейсер ракетами, Россия не подтверждала эту информацию.

Один человек из экипажа крейсера «Москва» погиб, когда моряки пытались спасти поврежденный корабль, уточнило Минобороны России.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», — передало ведомство.

На крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев, он пытался потушить пожар, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем!»

— написал губернатор в Telegram.

Развозжаев уточнил, что в Севастополе простились с погибшим мичманом.

Из новой сводки Минобороны следует, что экипаж крейсера состоял из 424 человек. Среди них были срочники. Спасли 396 человек. Их эвакуировали ближайшие корабли Черноморского флота и доставили в Севастополь. Министерство обороны указало, что оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В ведомстве также сообщили, что большинство выживших хотят дальше служить на Черноморском флоте.

«По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота», — передало Минобороны.

Некоторые военнослужащие попросили о переводе в другие гарнизоны. Они продолжат службу на кораблях других флотов. Служащих по призыву после окончания срока службы уволят в запас.

Что случилось с крейсером «Москва». Хроника событий

Минобороны РФ в ночь на 14 апреля сообщило, что на крейсере начался пожар. Что его вызвало — российское министерство до сих пор не уточняет.

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — так звучало первое сообщение Минобороны о ЧП на «Москве».

Тогда отмечалось, что «причины пожара устанавливаются».

По версии украинской стороны, «Москву» подбила украинская армия с помощью двух крылатых ракет «Нептун». Российская сторона не подтверждала эту информацию.

Днем 14 апреля Минобороны передало, что очаг возгорания на крейсере удалось локализовать, открытого горения не было. Основное ракетное вооружение не пострадало, боеприпасы на борту прекратили взрываться. Крейсер «сохранял плавучесть», и его пытались отбуксировать в порт.

Однако вечером 14 апреля Минобороны сообщило, что крейсер все-таки затонул. На море начался шторм, а корпус корабля из-за сильных повреждений «потерял остойчивость» (способность судна сохранять равновесие на воде, несмотря на внешние условия, например, штормовой ветер).

На следующий день в Севастополе простились с утонувшим крейсером, бывшим флагманом Черноморского флота. Ветераны Черноморского флота и жители города принесли цветы и венок к памятнику 300-летия российского флота. На траурной ленте венка была надпись «Кораблю и морякам». Губернатор Севастополя заявил, что крейсер «Москва» был для города «настоящим символом».

«Нам всем сегодня больно. Спи спокойно, Великий корабль!» — сказал губернатор.

«Убийца авианосцев». История легендарного корабля

Крейсеру «Москва» было больше 40 лет. Его спустили на воду в 1979 году, и тогда этот корабль назывался «Слава». Он был построен в рамках советского проекта 1164. Ракетные крейсеры этого типа — самые мощные в российском военном флоте (не считая атомных кораблей).

Утонувший крейсер мог атаковать крупные корабли противника, осуществлять противовоздушную оборону удаленных соединений и огневую поддержку десант. Крейсер был способен нести 16 противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан» с дальностью поражения целей до тысячи километров, противолодочное и минно-торпедное вооружение, комплексы ПВО, имел собственный вертолет. Стандартный экипаж крейсера составлял 510 человек. В российской прессе этот корабль называли «убийцей авианосцев», «кузницей адмиралов».

Крейсер неоднократно участвовал в парадах и показательных стрельбах, военных учениях. Его также применяли для важных политических событий и в реальных боевых действиях.

В 1989 году крейсер использовали во время встречи советского лидера Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша в Мальте. Они увиделись спустя неделю после падения Берлинской стены, и мальтийский саммит расценивали как знак окончания Холодной войны. Советская делегация на саммите отдыхала именно на борту «Славы».

В 90-е крейсер пора было ремонтировать, однако у Черноморского флота не было денег. «Славу» хотели списать, но в итоге командование предложило Москве перехватить шефство над кораблем. Руководство столицы согласилось, и в 1996 году корабль переименовали из «Славы» в «Москву».

В 2001 году на борт крейсера вместе поднялись президент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма. Они участвовали в совместных торжественных мероприятиях по случаю праздника российского флота.

В 2008 году крейсер «Москва» участвовал в военной операции в Грузии. После стоял в порту Сухума, столицы Абхазии. В 2014 году крейсер блокировал бухту Донузлав, где базировались украинские военные корабли, и не дал им выйти из Крыма.

В 2015 году крейсер прибыл к берегу Сирии и включился в сирийские боевые действия. Он возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в восточной части Средиземного моря, обеспечивал зенитное прикрытие российской авиагруппы в Сирии.

Во время российской спецоперации на Украине крейсер захватил остров Змеиный, где больше 80 украинских пограничников сдались в плен.

Крейсер «Москва» был одним из наиболее вооруженных по части ПВО кораблей флота, пусть и не с самым новым оружием, заявил сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, специалист по ВМФ Илья Крамник. При этом, по мнению специалиста, потеря крейсера особо не повлияет на ход спецоперации на Украине. Речь идет скорее об имиджевых потерях для России. По словам эксперта, крейсер использовали в основном, чтобы обеспечивать информацией с его радарной системы остальную флотскую группировку, а не атаковать.

После потери «Москвы» у России осталось всего два аналогичных корабля: «Маршал Устинов» и «Варяг». Они также были построены еще в советское время. «Маршал Устинов» относится к Северному флоту, «Варяг» к Тихоокеанскому.