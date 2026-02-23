Названы пять ошибок, которые чаще всего совершают студенты на собеседованиях

На собеседовании студенту сложнее всего из-за того, что у него почти нет опыта. Поэтому каждая мелочь в поведении может стать сигналом для HR. О частых ошибках студентов «Газете.Ru» рассказала Виктория Загитова, HRD и операционный директор агентства Breaking Trends.

Первая частая ошибка — приходить «пустым», без подготовки.

«Эта ошибка является абсолютным лидером по частоте. Ее допускают как вчерашние студенты, так и опытные соискатели. Кандидат приходит, не имея представления о том, чем занимается компания, какие у нее проекты и кто ее клиенты. В ответ на ключевой вопрос о мотивах выбора этой вакансии звучат лишь шаблонные фразы. Как правильно: изучите информацию о компании, чтобы понять ее потребности, и покажите, как вы можете их закрыть. Это меняет вашу позицию с соискателя на потенциальное решение проблемы», — рассказала она.

Вторая ошибка — неубедительная самопрезентация.

«Кандидаты впадают в две крайности. Они либо говорят долго и бессвязно, вспоминая все подряд, либо сразу заявляют, что ничего не умеют и не представляют для компании особой ценности. Как правильно: продумайте краткий рассказ о себе, основанный на вашем образовании и опыте. Подберите примеры, доказывающие ваши ключевые качества, и напрямую свяжите их с требованиями вакансии. Это покажет вашу осознанность», — поделилась эксперт.

Третья ошибка — игнорировать цифровой след и непрофессионализм в мелочах.

«Рекрутер всегда обращает внимание на опоздания, небрежный вид и путаницу в названиях. Однако главный риск — это неконтролируемый цифровой след. Большинство HR-специалистов изучают открытые профили соискателей в социальных сетях. Для многих сфер репутация сотрудника напрямую влияет на репутацию компании. Агрессивные или непрофессиональные публикации становятся серьезным поводом для отказа. Как правильно: соблюдайте базовые правила пунктуальности и аккуратности. Обязательно проведите аудит своих публичных профилей. Ваш цифровой след сегодня является частью резюме», — констатировала Загитова.

Четвертая ошибка — нарушение этикета общения.

Волнение часто проявляется в неконтролируемом поведении. Кандидаты перебивают, говорят слишком тихо или, наоборот, агрессивно спорят. После собеседования они либо полностью пропадают, либо, напротив, начинают ежедневно беспокоить рекрутера.

«Как правильно: чтобы снизить тревожность, проведите пробное собеседование с другом. На самой встрече постарайтесь сохранять спокойствие и уважительный диалог. В конце беседы уточните сроки получения обратной связи. Если ответ задерживается, допустимо одно вежливое напоминание по истечении согласованного периода», — посоветовала эксперт.

Пятая ошибка — неготовность стать решением.

«Самая глобальная ошибка — пассивная позиция «меня рассматривают». Кандидат ждет, пока работодатель сам догадается, как его применить. Он не пытается проанализировать, зачем открыта вакансия и какие бизнес-задачи она решает. В итоге его история звучит оторвано от реальных нужд компании. Как правильно: порепетируйте собеседование с другом, чтобы справиться с волнением. На встрече сохраняйте спокойствие и уважительный тон. В конце уточните сроки ответа и, если нужно, отправьте одно вежливое напоминание», — рекомендовала Загитова.

По ее словам, HR не ждет «идеального студента», потому что его не существует.

«Мы ищем честных, подготовленных и вовлеченных людей, которые горят желанием учиться. Если вы получили отказ, не стоит опускать руки. Попросите обратную связь, проанализируйте ее и двигайтесь дальше. Помните, что каждое собеседование — это бесценный шаг к вашей будущей карьере», — резюмировала она.

Ранее ищущим работу россиянам посоветовали «почистить» соцсети.