Белоусов поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

Белоусов: нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой долг
Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Белоусов отметил, что День защитника Отечества является всенародным праздником, олицетворяющим доблестные вехи истории страны и преемственность лучших ратных традиций.

Глава Минобороны подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг. Российские бойцы, решая поставленные задачи, демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку. В условиях специальной военной операции военные действуют четко и решительно. Они проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают интересы государства и мирную жизнь граждан.

Белоусов выразил уверенность, что личный состав Вооруженных Сил и впредь будет твердо отстаивать безопасность России, ее стабильное, суверенное развитие.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры являются опорой государства и общества.

Ранее Путин назвал безусловный приоритет России.
 
