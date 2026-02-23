Размер шрифта
Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Имущество олимпийского чемпиона, хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина объявили в розыск из-за долгов на сумму свыше 71,3 млн рублей, в том числе в пользу его бывшей супруги певицы Пелагеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

В них говорится, что Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов московского ГУ ФССП России объявил в розыск имущество спортсмена. О чем именно идет речь, не уточняется.

В конце мая 2024 года стало известно, что Пелагея проиграла бывшему мужу суд по алиментам. Телегин на протяжении нескольких лет продолжал юридический процесс после развода со звездой. Спортсмен был не согласен с высоким уровнем алиментов на содержание общей дочери и добился решения в свою пользу.

Пелагея развелась с Телегиным в 2020 году. В 2021 году хоккеист женился на своей возлюбленной Марии Гончар, дочери одного из миллионеров Нижневартовска, с которой состоит в отношениях с 2019 года.

Ранее Телегин обвинил Пелагею в домашнем насилии.
 
