Чем заменить IKEA: 5 брендов декора для дома в скандинавском стиле

Больше месяца прошло с закрытия в России магазинов мебельного гиганта — шведского бренда IKEA. Но интерьер в скандинавском стиле остается востребован в России, несмотря на рост цен на квартиры и стройматериалы. «Газета.Ru» продолжает знакомиться с российскими брендами, которые помогут обустроить дом со вкусом.

Veter Shop

close 100% 1 - Подушка из шелка алоэ вера

2 - Ваза Nile Veter Shop

Магазин реализует предметы декора, аксессуары и текстиль для дома, которые объединяет единый стиль. В коллекциях представлены различные свечи, керамика, детские игрушки, книги — и не только от российских брендов. Эстетика магазина предполагает полную экологичность, минимализм и иногда ноту стиля «бохо». Бренд осуществляет доставку по России. Для всех желающих ознакомиться с ассортиментом лично и подержать предметы декора в руках работают два шоу-рума в Москве.

Daje Store

close 100% 1 - Комплект мягкого льняного постельного белья

2 - Полка для книг и журналов Daje Store

В коллекциях бренда — предметы декора для дома от различных мастеров России. Daje Store представляет идеи минимализма, все товары выдержаны в едином стиле. В онлайн-магазине и шоу-руме найдутся посуда, текстиль, свечи, декор и детский игрушки. Также можно приобрести аксессуары и одежду для дома, в которых можно чувствовать себя комфортно и свободно.

Agami Ceramics

close 100% agami_ceramics/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бренд был основан в 2016 году в Москве и за это время вырос из крошечной мастерской в производство полного цикла. Он работает в двух направлениях: профессиональная ресторанная посуда на заказ и керамика для дома. Производство керамики практически безотходное, большая часть материалов перерабатывается. В каталоге представлены как тарелки и чашки, так и вазы и декор для дома.

«Лаванда Декор»

close 100% 1 - Полотенце махровое «Листва»

2 - Кувшин металлический «Лаванда» «Лаванда Декор»

В коллекции бренда представлен широкий ассортимент предметов в стиле Прованс: посуда, подсвечники, бокалы, статуэтки, фоторамки и многое другое. Особое место в каталоге занимает лавандовый декор. У бренда представлены как букетики и кашпо с искусственной лавандой, так и часы, текстиль, свечи, вазы с изображением этого цветка. Поскольку лаванда является неотъемлемой частью стиля Прованс, ее добавляют практически к каждому товару. Бренд осуществляет доставку как по Москве, так и по всей России.

Krapiva

close 100% 1 - Свеча в стекле SOUL HYGGE

2 - Сансевиерия Лауренти в бетонном кашпо Krapiva

Шоу-рум Krapiva начал свою жизнь с неравнодушия к зеленым растениям, серому фактурному бетону и желания поделиться этим с миром. После года существования интернет-магазина комнатных цветов бренд открыл маленькое, но уютное пространство в Москве. Теперь каждый желающий может прийти в шоу-рум и выбрать декор по собственному желанию. В коллекции представлены предметы в стиле минимализм: от бетонных кашпо и ваз до свечей и кристаллов. Бренд осуществляет доставку по России и всему миру, если это позволяет сам товар.