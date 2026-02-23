Во второй серии мультика ЦБ белки забирают у хомяка машину за долги

ЦБ снял вторую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги» — «Мелкий шрифт». Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сюжету хомяк Хома, которому срочно понадобились деньги, берет онлайн-заем под залог машины, не изучив условия. Он не подозревает, что имеет дело с «черными» кредиторами-белками, которые прописали в договоре огромную переплату. В итоге белки забирают автомобиль Хомы за долги. Рассудительный Боба в похожей финансовой ситуации действует иначе: сначала проверяет компанию в реестре Банка России, внимательно изучает договор — и спокойно решает свою проблему, вовремя возвращая долг.

«Мошенники намеренно делают условия займа запутанными, а самую важную информацию прячут в сносках мелким шрифтом. В результате человек может взять 20 тыс. рублей, а через неделю обнаружить, что должен уже 200 тыс. Это распространенная схема «черных кредиторов», цель которых в большинстве случаев — не вернуть сумму займа с процентами, а подвести жертву к невозврату долга и забрать заложенное имущество», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Там добавили, что деятельность легальных финансовых компаний регулируется законом. Для микрофинансовых организаций установлены максимальные ставки и ограничения по начислению процентов, а также четкие правила взыскания долга, подчеркнули в ЦБ. «Черные» кредиторы законам не подчиняются: они могут установить любые проценты и использовать любые методы — вплоть до изъятия имущества, добавили в пресс-службе.

Чтобы не попасть в такую ловушку, в ЦБ призвали россиян убедиться, что у компании есть право выдавать займы. Сделать это можно в разделе «Проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России, и, если организации в реестре нет — иметь с ней дело опасно, констатировали в пресс-службе. Обязательно изучите договор, обращая особое внимание на полную стоимость кредита, процентную ставку, штрафы и условия залога, рекомендовали в ЦБ. По закону на это есть пять рабочих дней — в течение этого срока условия договора не могут измениться, заключили в ЦБ.

«Газета.Ru» в январе рассказывала, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи.

Выход серий запланирован на 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

Ранее ЦБ снял первую серию мультсериала «Изи деньги», в которой хомяк лишился денег из-за кабана-кибермошенника.