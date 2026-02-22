«Мы видим британский след»: ФСБ раскрыла подробности покушения на генерала Алексеева

Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева, 6 февраля 2026 года

Британский след обнаружен в покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева, сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По данным ФСБ, заказчиками выступили украинские спецслужбы, за которыми стоят третьи страны. В Госдуме рассказали, как Россия может ответить Британии за генерала Алексеева.

Британский след

За организацией покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоят украинские спецслужбы, при этом в деле прослеживается и британский след. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал он.

Бортников также подчеркнул, что произошедшее не оставят без реакции.

«Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда и не простим», — подчеркнул глава ФСБ.

По его словам, ответные меры в связи с террористическими атаками Киева уже принимаются.

«Усложнить жизнь Великобритании»

Россия располагает возможностями для жесткой реакции на действия Великобритании, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, о британском следе в покушении говорили и раньше, это было видно в том числе по почерку и «по подлости» .

«Сейчас об этом заявил [директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России] Александр Васильевич Бортников. Он очень грамотный человек и высокий профессионал. Если он что-то утверждает, значит, за этим стоят очень веские основания. То есть теперь уже, помимо догадок и косвенных улик, есть четкие, прямые улики», — заявил Колесник.

По его словам, Москва не оставит произошедшее без ответа, за генерала Алексеева ответят по всей цепочке персонально. Депутат напомнил, что Великобритания — остров и можно «очень серьезно блокировать морские коммуникации».

«Они все участвуют в блокировании наших коммуникаций на Балтийском море. В подрыве «Северных потоков» явно они участвовали. Но у нас тоже есть варианты. Мы же долго запрягаем, потом быстро ездим — это известная поговорка по-русски. Есть много вариантов усложнить жизнь Великобритании довольно серьезно », — подчеркнул он.

Что известно о покушении

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. После нападения офицера госпитализировали, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Следствие установило троих причастных к преступлению. Непосредственный исполнитель, Любомир Корба, открывший огонь по генералу, сумел выехать в Дубай, однако уже 8 февраля был задержан и при содействии властей ОАЭ передан российской стороне. Еще одного фигуранта задержали в Москве. Третья участница покушения скрылась на территории Украины.

Психолог, физиогномист и коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко проанализировала поведение Любомира Корбы во время допроса. По оценке специалиста, мужчина производит впечатление человека с фанатичной установкой, нацеленного на доведение задачи до конца. Шевченко также отметила, что наибольшее напряжение он демонстрировал в момент, когда рассказывал о встрече с теми, кто занимался его вербовкой.