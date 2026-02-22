«Мы видим британский след»: ФСБ раскрыла подробности покушения на генерала Алексеева

Британский след
За организацией покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоят украинские спецслужбы, при этом в деле прослеживается и британский след. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал он.
Бортников также подчеркнул, что произошедшее не оставят без реакции.
«Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда и не простим», — подчеркнул глава ФСБ.
По его словам, ответные меры в связи с террористическими атаками Киева уже принимаются.
«Усложнить жизнь Великобритании»
Россия располагает возможностями для жесткой реакции на действия Великобритании, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, о британском следе в покушении говорили и раньше, это было видно в том числе по почерку и «по подлости».
«Сейчас об этом заявил [директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России] Александр Васильевич Бортников. Он очень грамотный человек и высокий профессионал. Если он что-то утверждает, значит, за этим стоят очень веские основания. То есть теперь уже, помимо догадок и косвенных улик, есть четкие, прямые улики», — заявил Колесник.
По его словам, Москва не оставит произошедшее без ответа, за генерала Алексеева ответят по всей цепочке персонально. Депутат напомнил, что Великобритания — остров и можно «очень серьезно блокировать морские коммуникации».
«Они все участвуют в блокировании наших коммуникаций на Балтийском море. В подрыве «Северных потоков» явно они участвовали. Но у нас тоже есть варианты. Мы же долго запрягаем, потом быстро ездим — это известная поговорка по-русски. Есть много вариантов усложнить жизнь Великобритании довольно серьезно», — подчеркнул он.
Что известно о покушении
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. После нападения офицера госпитализировали, он продолжает находиться под наблюдением врачей.
Следствие установило троих причастных к преступлению. Непосредственный исполнитель, Любомир Корба, открывший огонь по генералу, сумел выехать в Дубай, однако уже 8 февраля был задержан и при содействии властей ОАЭ передан российской стороне. Еще одного фигуранта задержали в Москве. Третья участница покушения скрылась на территории Украины.
Психолог, физиогномист и коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко проанализировала поведение Любомира Корбы во время допроса. По оценке специалиста, мужчина производит впечатление человека с фанатичной установкой, нацеленного на доведение задачи до конца. Шевченко также отметила, что наибольшее напряжение он демонстрировал в момент, когда рассказывал о встрече с теми, кто занимался его вербовкой.