Россиян предупредили об изменениях в правилах использования дачных участков

Юрист Терехин: с 1 марта в РФ изменятся правила использования дачных участков
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила, которые связаны с видами разрешенного использования дачных участков (ВРИ). Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По его словам, согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепляется понятный и единый принцип определения и изменения видов разрешенного использования. Он определяется с учетом установленных для конкретной территории правил: градостроительных регламентов, лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий.

Как отметил эксперт, для собственников это означает более формализованный подход: ориентирами станут федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. Это упростит процедуру согласование. В ряде случаев процедура будет носить уведомительный характер.

«Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля», — сказал Терехин.

До этого доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил заявил, что россиянам грозит штраф и даже изъятие дачного участка, если он находится в заброшенном состоянии.

Ранее россиянам рассказали, что важно знать перед покупкой участка.
 
