Россиянам пообещали, что НДС на иностранные товары не ударит по их ассортименту

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) для импортных товаров не ударит по их ассортименту на маркетплейсах. Однако объем зарубежной торговли может сократиться, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев.

Минэкономразвития предложило ускорить введение НДС с импортных товаров, которые продаются через маркетплейсы. Налог предлагается взимать со всех инострранных товаров дороже 1 тыс. рублей. Первоначальные планы предполагали введение налога с 2027 года, но в настоящее время обсуждаются более ранние сроки для наполнения федерального бюджета уже в ближайшие месяцы. Аналитики считают, что из-за дополнительной налоговой нагрузки цены на маркетплейсах могут заметно увеличиться.

«По ассортименту нововведения не ударят, а вот объем трансграничной торговли может несколько сократиться. В первую очередь за счет уменьшения так называемых импульсивных покупок. У юмористов останется меньше поводов шутить над женщинами, страдающими от неудержимого онлайн-шопинга. Насколько товары подорожают, будет зависеть от того, чей вариант победит — Минфина (поэтапное повышение НДС) или Минпромторга (сразу 22% с 2027 года). Ни о каком уходе продавцов в серую зону речи не идет. К российским селлерам ужесточение условий не относится, оно касается лишь иностранцев. То же самое относится к нагрузке на таможню. Им предстоит наладить информационное взаимодействие с налоговой службой, но это находится в рамках общей тенденции, более того, о необходимости такого полноценного обмена говорится уже много лет», — отметил Николаев.

По его словам, суть предлагаемого механизма заключается в том, чтобы уравнять (в сторону повышения, разумеется) обложение НДС иностранных товаров, которые через одни и те же маркетплейсы продают российские продавцы (импортеры) и иностранные продавцы (не зарегистрированные в российской налоговой службе). Последним придется зарегистрироваться в нашей налоговой службе и регулярно отчитываться перед ней, причем, подавая не только налоговую декларацию, но и реестр товаров, по которым исчислен НДС, подчеркнул экономист. По его словам, покупка, сделанная не на «Озоне», а в Aliexpress, тоже не пройдет таможню без уплаты налога. Николаев уверен, что иностранным торговым площадкам тоже предстоит налаживать свою отчетность перед ФНС. Впрочем, не исключено, что они предпочтут не заморачиваться этой электронной бюрократией, а производители товаров (китайские, конечно же) просто переключатся на продажи непосредственно российским импортерам, считает экономист.

