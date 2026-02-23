Путин высказался о российских солдатах и офицерах

Путин: российские солдаты и офицеры являются опорой государства и общества

Российские солдаты и офицеры являются опорой государства и общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, которое опубликовала пресс-службе Кремля.

«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества», — сказал он.

Лидер РФ выразил благодарность всем воинам России за доблестную службу. Президент пожелал всего самого доброго им и их семьям, родным, близким.

«Народ России с вами и верит в вас», — добавил он.

17 декабря Путин заявил, что российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает остальной мир в создании новых видов оружия, которые не имеют аналогов.

3 декабря он отметил, что участники специальной военной операции на Украине являются не сказочными, а реальными героями сегодняшнего дня.

Новость дополняется.