Times узнала об уничтожении части данных о перелетах Эпштейна

Times: часть данных ВВС Великобритании о перелетах Эпштейна уничтожена
US Attorney Office/Global Look Press

Часть данных британских военно-воздушных сил о перелетах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна была уничтожена из-за истечения срока хранения информации. Об этом сообщает газета Times.

В статье говорится, что три месяца назад полиция Лондона начала повторное расследование обвинений в торговле людьми, которые связаны с Джеффри Эпштейном, однако правоохранителей предупредили, что часть улик уже уничтожена. Некоторые перелеты состоялись 20 лет назад, но королевские военно-воздушные силы хранят списки пассажиров только на протяжении трех месяцев, после чего их уничтожают.

Издание отмечает, что хотя полиция имеет право опрашивать сотрудников аэропортов, существующая политика уничтожения данных значительно затруднит идентификацию прибывавших в Британию лиц, которые были связаны с Эпштейном. При этом списки пассажиров коммерческих авиакомпаний в Великобритании как правило хранятся в течение шести-семи лет.

22 февраля сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном.

Ранее король Британии одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна.
 
