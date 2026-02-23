Размер шрифта
Захарова выступила с пожеланием к украинцам

Захарова пожелала отстаивающим связь с Россией украинцам не сдаваться
MFA Russia/Global Look Press

Украинцам, которые отстаивают связь с Россией, следует не сдаваться. С таким пожеланием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Что касается тех, кто действительно, по-настоящему еще и глубоко понимает политическую составляющую того, что происходит, я могу сказать только одно: ни в коем случае не сдаваться. Ни в коем случае не врать самим себе», — сказала дипломат.

Также представитель внешнеполитического ведомства призвала украинцев «ни в коем случае не обольщаться, не поддаваться на все эти бесконечные заверения очень сладкие, очень порой привлекательные» о том, что нужно только отказаться от того, чему они преданы, и все у них получится.

18 февраля Захарова заявила, что власти Украины бросают жителей страны на заклание «западно-либеральному Минотавру». По ее словам, отношения Киева с его западными партнерами напоминают истории о Минотавре из древнегреческой мифологии. В них люди, пытаясь задобрить чудовище, отводили ему на заклание самых красивых и ярких женщин.

Ранее Захарова обратилась к украинцам на украинском языке.
 
