«Заберем Калининград»: НАТО моделирует войну с Россией

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States («Как защитить государства Балтики»), в котором заявил, что НАТО «отберет» у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Реклама

По словам аналитика, доказательством таких планов НАТО служит наращивание американской и союзнической военной мощи в Польше. Эксперт спрогнозировал, что Россия не сможет справиться с превосходством Альянса в этом регионе и отдаст Калининградскую область после боев.

При этом специалист добавил, что война России против НАТО будет носить локальный характер и не продвинется дальше Восточной Европы после взятия Североатлантическим альянсом Калининграда, передает ФАН.

Ранее стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 провели учебное бомбометание на литовском полигоне под городом Казлу Руда — в 60 километрах от Калининградской области. Как заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прошедшие маневры показали, что Литва и регион в целом остаются объектом внимания США и НАТО.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош указал, что это была явная провокация, в которой Литва стала заложником реализации американцами своих интересов в Восточной Европе, передает НСН.

«Это провокационные шаги, которые, в общем-то, не приняты в международной практике. Наши самолеты тоже летают вдоль берегов США, но не совершают маневров, связанных с отработкой задач бомбометания по целям.

Литовцев этим они вряд ли успокоят, те еще больше перепугаются, потому что могут оказаться в центре конфронтации и оказаться в роли заложников. Это явная американская провокация», — пояснил аналитик.

В прошлом месяце главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.

«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — передает Breaking Defense слова генерала.

Он рассказал, что необходимые для этого маневры отрабатываются. По словам военного, Вашингтон постоянно обдумывает эти планы и в случае необходимости приведет их в действие. В чем именно они заключаются, генерал не уточнил, но заверил, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.

По данным Breaking Defense, если американская сторона действительно решит атаковать, то в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

В ответ на это председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заметил, что заявление смотрится странно на фоне провалов американской ПВО в Саудовской Аравии.

Глава российского кабмина напомнил, что крупнейший союзник США в Персидском заливе — Саудовская Аравия — имеет на вооружении американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые не смогли сбить ни одного из 10 дронов и крылатых ракет йеменских хуситов, атаковавших гигантский НПЗ в Абкейке нефтяной компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит с их ПРО», — указал российский премьер-министр.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва расценила слова американского военачальника как угрозу. Дипломат назвала совершенно безответственными подобные выпады, наносящий ощутимый вред имиджу самого Вашингтона.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил американскому военному, что «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», и посоветовал внимательнее читать книги об истории России.